Red Bull Salzburg: Internationale Topklubs an Benjamin Sesko dran?

Das nächste Red-Bull-Salzburg-Talent dürfte in den Fokus von internationalen Topklubs geraten sein. Wie die spanische Sportzeitung As berichtet, denkt Real Madrid an Benjamin Sesko.

Benjamin Sesko zählt zu den größten Talenten im Bullen-Stall. Im Sommer 2019 wechselte der Slowene für kolportierte 2,5 Millionen Euro von Domzale zu Red Bull Salzburg.

In der laufenden Saison spielte sich der 18-Jährige im Profikader der Bullen fest und kann nach 16 Partien auf immerhin sieben Treffer verweisen. Seine Technik und Physis (194 Zentimeter Körpergröße) machen den Stürmer auch für internationale Topklubs interessant.

Die spanische Sportzeitung As nennt Sesko als leistbare Alternative für Erling Haaland bei Real Madrid. Bei den Königlichen wird langfristig Ersatz für Karim Benzema gesucht - der Norweger vom BVB wäre aber sündhaft teuer. Neben Real Madrid sollen auch Bayern München, Liverpool und Manchester City auf Sesko aufmerksam geworden sein. Gut für die Bullen: Seskos Vertrag läuft noch bis Sommer 2026.