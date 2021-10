ÖFB-Team: Martin Hinteregger und Konrad Laimer gegen Dänemark wohl fit

Aufatmen bei ÖFB-Teamchef Franco Foda: Die zuletzt angeschlagenen Martin Hinteregger und Konrad Laimer sind beim wichtigen WM-Quali-Spiel gegen Dänemark wohl einsatzbereit.

Eintracht-Legionär Hinteregger, der zuletzt mit Schulterproblemen kämpfte, wurde gegen Färöer wegen Schwindelgefühlen für Stefan Posch ausgewechselt. Leipzigs Laimer kassierte einen Pferdekuss am Oberschenkel.

Nun dürften beide Schlüsselspieler gegen Dänemark am Dienstag aber einsatzbereit sein. "Es sieht sehr gut aus", vermeldet der ÖFB.

Ein Ausfall von Laimer und Hinteregger wäre der nächste Nackenschlag für Teamchef Foda. Der Deutsche muss bereits Marko Arnautovic, Andreas Ulmer, Aleksandar Dragovic, Sasa Kalajdzic, Xaver Schlager, Stefan Lainer, Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner, Philipp Lienhart und Valentino Lazaro vorgeben.

"Im Fußball gibt es immer etwas zu verlieren, auch in Dänemark gibt es drei Punkte zu holen. Es wird wichtig, dass wir bei der Aufstellung die richtigen Entscheidungen treffen. Wir sind gut informiert über den Gegner. Dann gehe ich davon aus, dass wir ein gutes Spiel an den Tag legen werden", weiß Foda vor dem Clash in Kopenhagen.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Die Tabelle in Gruppe F