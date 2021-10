David Alaba nach zahlreichen ÖFB-Ausfällen: "Kein Mentalitätsproblem"

ÖFB-Teamchef Franco Foda muss beim Auswärtsdoppel gegen Färöer und Dänemark auf zahlreiche Schlüsselspieler verzichten. David Alaba ortet dennoch kein Mentalitätsproblem im Österreich-Camp.

Marko Arnautovic, Andreas Ulmer, Aleksandar Dragovic, Sasa Kalajdzic, Xaver Schlager, Stefan Lainer, Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner, Philipp Lienhart und Valentino Lazaro - das ÖFB-Team hat vor der WM-Qualifikation mit herben Ausfällen zu kämpfen.

Die Idee, dass der ein oder andere Spieler bewusst nicht den Gang zum Nationalteam antrat, versucht David Alaba aber schon im Keim zu ersticken.

"Die Gründe für die Absagen sind ja bekannt. Das sind gesundheitliche Dinge. Ich glaube nicht, dass wir ein Mentalitätsproblem haben. Der Wille ist weiterhin da. Der war auch beim letzten Lehrgang da. Dass es nicht erfolgreich war, ist uns auch bewusst. Das wollen wir natürlich ändern", sagt der Real-Madrid-Legionär. "Ich bin davon überzeugt, dass wir die Ausfälle als Mannschaft kompensieren können. Es wird nicht leicht, aber wir wollen es beweisen."

Die Stimmung könnte jedenfalls besser sein - vor allem weil das ÖFB-Team in Gruppe F mit dem Rücken zur Wand steht. Nach sechs Runden hält Österreich bei sieben Zählern - "ausbaufähig" ist eine maßlose Untertreibung. "Wir wissen, dass der letzte Lehrgang mit den Niederlagen gegen Israel und Schottland nicht gut war. Wir wollen das ausbessern, die Stimmung im Team ist gut“, so Alaba.

Dass die Mannschaft eine andere Vorstellung von Fußball hätte als Teamchef Foda, will Alaba nicht stehenlassen: "Das sehe ich nicht. Wir analysieren unsere Spiele. Der Trainer legt uns einen Matchplan vor. Wir haben einen engen Austausch. Das schätze ich an ihm. Er bezieht uns auch in seine Entscheidungen ein, wie wir auftreten wollen."

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Die Tabelle in Gruppe F