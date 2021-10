Dänemark - Österreich: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

Das ÖFB-Team trifft am Dienstag um 20:45 Uhr in Kopenhagen in der WM-Qualifikation auf Gruppenfavorit Dänemark. Wie ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Österreich geht am Dienstag als klarer Underdog ins Duell mit Dänemark. Die Dänen schnupften Österreich im Hinspiel in Wien mit 4:0, in der Tabelle liegen die Skandinavier nach sieben Siegen in sieben Partien mit sieben Punkten Vorsprung auf Schottland an der Tabellenspitze.

Zudem muss Teamchef Franco Foda mit Marko Arnautovic, Andreas Ulmer, Aleksandar Dragovic, Sasa Kalajdzic, Xaver Schlager, Stefan Lainer, Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner, Philipp Lienhart und Valentino Lazaro einige Schlüsselspieler vorgeben.

"Im Fußball gibt es immer etwas zu verlieren, auch in Dänemark gibt es drei Punkte zu holen. Es wird wichtig, dass wir bei der Aufstellung die richtigen Entscheidungen treffen. Wir sind gut informiert über den Gegner. Dann gehe ich davon aus, dass wir ein gutes Spiel an den Tag legen werden", weiß Foda vor dem Clash in Kopenhagen.

Dänemark gegen das ÖFB-Team: TV-Übertragung und Livestream

Das Match zwischen Österreich und Dänemark wird heute im öffentlich-rechtlichen ORF übertragen. Ab 20.15 startet ORF1 mit der Vorberichterstattung, um 20.45 geht schließlich das Spiel über die Bühne. In der Kommentatorenbox befinden sich Oliver Polzer und Roman Mählich, Rainer Pariasek leitet die Moderation, die Analysen kommen von Herbert Prohaska und Helge Payer.

Wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Event auch via TV-Thek im Stream sehen.

Sämtliche WM-Qualifikationsspiele hat DAZN im Angebot, darunter auch alle Partien mit österreichischer Beteiligung.

Die Tabelle in Gruppe F

# Verein Spiele +/- Pkt. 1 Dänemark 7 26 21 2 Schottland 7 5 14 3 Israel 7 2 10 4 Österreich 7 -2 10 5 Färöer 7 -12 4 6 Moldawien 7 -19 1

Liveticker zum ÖFB-Team gegen Dänemark

Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, könnt Ihr auch auf unseren umfassenden LIVETICKER zurückgreifen.

Martin Hinteregger und Konrad Laimer gegen Dänemark wohl fit

Aufatmen bei ÖFB-Teamchef Franco Foda: Die zuletzt angeschlagenen Martin Hinteregger und Konrad Laimer sind beim wichtigen WM-Quali-Spiel gegen Dänemark wohl einsatzbereit.

Eintracht-Legionär Hinteregger, der zuletzt mit Schulterproblemen kämpfte, wurde gegen Färöer wegen Schwindelgefühlen für Stefan Posch ausgewechselt. Leipzigs Laimer kassierte einen Pferdekuss am Oberschenkel.

Nun dürften beide Schlüsselspieler gegen Dänemark am Dienstag aber einsatzbereit sein. "Es sieht sehr gut aus", vermeldet der ÖFB.