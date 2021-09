Sturm-Sportdirektor Schicker bei Kelvin Yeboah realistisch: "Es war auch mein Ziel“

Mittelstürmer Kelvin Yeboah zählt zu einigen Shootingstars des SK Sturm Graz. Dass der 21-Jährige nicht ewig zu halten sein wird, ist den Entscheidungsträgern der Steirer bewusst.

Im Februar holte der SK Sturm Yeboah für kolportierte 550.000 Euro von der WSG Tirol. Ein Deal, der sich für Sturm Graz lohnen sollte. Yeboah erzielte in 27 Partien zwölf Tore und zeigte sich vor allem in der laufenden Saison in guter Form.

Anfang September debütierte der Offensivspieler mit der Rückennummer sieben sogar für Italiens U21-Nationalteam in der EM-Qualifikation gegen Luxemburg und Montenegro.

Dass gute Leistungen auch andere Vereine auf den Plan rufen werden, ist Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker bewusst.

“Wenn seine Entwicklung so weitergeht, dann werden wir in dieser Saison noch viel Freude mit ihm haben. Man muss auch so realistisch sein, dass es dann wahrscheinlich ab Sommer in eine Richtung gehen wird, wo alle Seiten profitieren werden”, sagt Schicker zu Sky.

“Das ist auch ein klarer Weg vom SK Sturm und es war auch mein Ziel, als ich begonnen habe, dass man Spieler mit Potenzial holt, sie entwickelt und sie dann auch verkauft, wenn die Zeit gekommen ist”, weiß Schicker.

Christian Ilzer: "Er fühlt sich hier sehr wohl"

Ähnlich sieht die Lage auch Sturm-Trainer Christian Ilzer, der mit seiner Mannschaft auf dem zweiten Tabellenplatz der Bundesliga liegt und in die Gruppenphase der Europa League einziehen konnte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

„Ich denke wir haben viel Freude mit ihm, er weiß auch was er an Sturm Graz hat und er fühlt sich hier sehr wohl. Wenn er aber in dieser Saison richtig explodiert, werden die Anfragen kommen. Das ist ganz normal in diesem Geschäft. Ich beschäftige mich aber nicht mit dem was nächsten Sommer passiert und das ist dann auch die Sache von Andi Schicker”, so Ilzer.