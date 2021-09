Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien: Die Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am Sonntag um 17:00 Uhr kommt es zum Bundesliga-Spitzenduell zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien. Wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach einer intensiven Europacup-Woche kommt es am Sonntag zum Bundesliga-Schlager zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien.

Während die Bullen in der Champions League in Sevilla ein respektables 1:1-Unentschieden holten, musste sich Rapid in der Europa League am Donnerstag in letzter Sekunde gegen KRC Genk im eigenen Stadion mit 0:1 geschlagen geben.

Tabellenführer Salzburg geht als klarer Favorit in die Partie: In den letzten zehn Aufeinandertreffen siegte Salzburg neunmal, einmal konnte sich Rapid ein Unentschieden erkämpfen.

RB Salzburg vs. Rapid Wien: TV-Übertragung und Livestream

Das Duell zwischen Red Bull Salzburg und Rapid wird am Sonntag um 17:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria übertragen. Ab 16:00 Uhr startet die Vorberichterstattung zum Spiel, um 17:00 Uhr folgt schließlich der Spielanpfiff.

Mit der SkyGo-App sehen Abonntenten das Spiel auch unterwegs via Livestream.

Red Bull Salzburg gegen SK Rapid Wien im Liveticker

All jene ohne Sky-Abo können auf den umfassenden und stets aktuellen SPOX-Liveticker zurückgreifen. Hier entlang

Die letzten 10 Duelle zwischen Salzburg und Rapid