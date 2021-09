ÖFB-Präsident: Franco Foda? "Nach Alternativen am Markt umsehen"

Der Wahlausschuss hat am Sonntag in Salzburg mehrheitlich beschlossen, Gerhard Milletich der Ordentlichen Bundeshauptversammlung für das Amt des ÖFB-Präsidenten vorzuschlagen. Milletich kündigt bereits jetzt Veränderungen an.

Die Ordentliche Hauptversammlung des ÖFB tagt am 17. Oktober in Velden und wird die Wahl des künftigen Präsidenten offiziell vornehmen. Dieser folgt Leo Windtner nach 12-jähriger Amtszeit nach.

Der 65-jährige Unternehmer Milletich fungiert seit 2012 als Präsident des Burgenländischen Fußballverbandes und stand 27 Jahre lang an der Spitze des EC/ESV Parndorf. Hauptberuflich führt Milletich als Miteigentümer die Geschäfte des Bohmann Verlags, eines der größten Verlagshäuser in Österreich.

"Die Ergebnisse sind derzeit schlecht und ich bin gegen einen Schnellschuss, kann erst ab 17. Oktober eingreifen", kündigt Milletich im Interview mit der Kronen Zeitung an.

Aber: “Sie können sicher sein, dass mein erster Termin ein Gespräch mit Franco Foda ist. Parallel dazu werde ich Sportdirektor Peter Schöttel und die ÖFB-Sportkommission bitten, sich am Markt nach Alternativen umzusehen.“

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auf die Nachfrage, ob das nun einen Wechsel bedeute, gibt sich Milletich vorsichtig: "Das habe ich nicht gesagt - es geht darum, zu schauen, wer am Markt zu haben ist. Ich war lange Obmann bei Parndorf, weiß, wie der Hase läuft, wenn es nicht passt."