LASK - Maccabi Tel-Aviv: Conference League im TV und Livestream sehen

Am 2. Spieltag der Gruppenphase zur Europa Conference League trifft der LASK zuhause auf Maccabi Tel-Aviv. Hier erfahrt Ihr, wo es das Spiel im TV und Livestream zu sehen gibt.

Nach dem 2:0-Sieg zum Conference-League-Auftakt bei HJK Helsinki steht für den LASK nun die nächste europäische Hürde bevor. Diesmal kommt es zum Aufeinandertreffen mit Maccabi Tel-Aviv aus Israel.

Dem Vorjahreszweiten gelang es ebenfalls drei Punkte zum Start mitzunehmen. Dank eines 4:1-Erfolgs gegen Alashkert aus Armenien grüßen die Israelis von der Tabellenspitze. Für ein spannendes un ereignisreiches Spiel dürfte gesorgt sein.

LASK vs. Maccabi Tel-Aviv: TV-Übertragung und Livestream

Ab 18:45 Uhr geht die Partie zwischen dem LASK und Maccabi Tel-Aviv über die Bühne. Dabei zeigt Sky sämtliche Partien der Conference League, so auch das LASK-Match am Donnerstag. Genauer gesagt, schaltet sich Sky Sport Austria 3 HD ab 18:35 Uhr live in die Übertragung ein.

Per SkyGo kann das Spiel zudem im Livestream mitverfolgt werden.

LASK-Sieg bei Wieland-Debüt in Helsinki

Der LASK siegte beim Conference-League-Auftakt bei HJK Helsinki verdient mit 2:0. Es war der erste Auftritt nach der Entlassung von Trainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer.

"Das war heute ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich habe den Jungs einen einfachen Matchplan mitgegeben - und den haben sie gut umgesetzt. Mit Kampfgeist haben wir HJK die Schneid abgekauft und so den verdienten Sieg eingefahren", freute sich Interimscoach Andreas Wieland, der die Mannschaft bis zur Winterpause betreuen wird, bei Sky.

Für die Linzer trafen in Finnland Abwehrspieler Dario Maresic und der eingewechselte Christoph Monschein.

Wielands Matchplan war einfach, wie Keeper Alexander Schlager erklärte: "Er wollte, dass wir das Spiel unkompliziert halten, schnell nach vorne spielen und hinten alles geben. Wer das Spiel heute gesehen hat, wird das bestätigen - die Burschen haben sich wirklich überall reingeworfen."

LASK in der Conference League: Die Hinspiele