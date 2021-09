Europa League: Trotz guter Phase - PSV Eindhoven für Sturm Graz eine Nummer zu groß

Der SK Sturm kassiert in Gruppe B der Europa League am zweiten Spieltag gegen PSV Eindhoven die zweite Niederlage (1:4). Zwar konnten die Steirer den Favoriten aus den Niederlanden in der zweiten Halbzeit phasenweise ärgern, die Truppe von Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt war aber deutlich effizienter. Der Qualitätsunterschied in Schlüsselpositionen war schließlich zu groß.

Die PSV Eindhoven hat am 2. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase einen 4:1-Sieg bei Sturm Graz eingefahren. Nach einer 1:0-Pausenführung durch Ibrahim Sangaré (32.) bauten die Gäste den Vorsprung nach Seitenwechsel durch ein Tor von Eran Zahavi zwischenzeitlich auf 2:0 aus, kassierten aber dann den Anschlusstreffer - Jon Gorenc Stankovic traf per Kopf für die Grazer.

Mit diesem kam Sturm für einige Minuten noch mal auf, drängte auf den Ausgleich, ehe Philipp Max mit einem Traumtor das 3:1 für die PSV erzielte und damit für die Entscheidung sorgte. Joker Yorbe Vertessen sorgte kurz später für den 4:1-Endstand aus Sicht von Eindhoven. Insgesamt geht der Sieg der Niederländer auch in Ordnung, weil sie vor allem vor der Pause das Spiel klar kontrollierten und auch nach dem Anschlusstreffer der Grazer im zweiten Durchgang nur kurz wackelten.

© getty

Durch die zweite Niederlage im zweiten Gruppenspiel liegt Sturm Graz mit null Punkten weiterhin am vierten und letzten Platz. Die PSV Eindhoven hat hingegen schon vier Punkte auf dem Konto und führt die Gruppe B damit aktuell vor der AS Monaco (ebenfalls vier Punkte) und Real Sociedad (zwei Punkte) an.

Sturm in der Europa League: Die Hinspiele

Spieltag Datum Uhrzeit Ort Gegner Ergebnis Gruppe B Do. 16.09.2021 21:00 A AS Monaco 0:1 Gruppe B Do. 30.09.2021 18:45 H PSV Eindhoven 1:4 Gruppe B Do. 21.10.2021 21:00 H Real Sociedad -:-

Die Tabelle in Gruppe B