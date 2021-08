Thierno Ballo zu Rapid: Hapert es an der Kaufoption?

Schon länger wird der SK Rapid mit Chelsea-Talent Thierno Ballo in Verbindung gebracht. Die Hütteldorfer sollen großes Interesse an dem Österreicher zeigen - doch noch scheitert eine Verpflichten angeblich an den Forderungen der Blues.

Thierno Ballo wechselte im Sommer 2018 von Viktoria Köln in den Nachwuchs des FC Chelsea. In der abgelaufenen Saison erzielte Ballo für die U23 der Blues in 21 Partien sieben Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. Meist kam Ballo dabei im offensiven Mittelfeld zum Einsatz.

Schon Ende Juni bezeichnete Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic den 19-Jährigen als "interessanten, wendigen und schnellen Spieler". Seither wurde es ruhig um das Gerücht.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nun twitterte Chelsea-Insider und Reporter Nizaar Kinsella ein Update. Demnach sei zu erwarten, dass Rapid das Rennen um Ballo gewinnen wird - konkret geht es um eine Leihe. Rapid würde auf eine Kaufoption pochen, ein Umstand, der einen potenziellen Deal noch aufhält, so der Reporter.