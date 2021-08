Sturm Graz: Christian Ilzer und Andreas Schicker verlängern bis 2024

Der SK Sturm Graz hat am Mittwoch die Vertragsverlängerungen von Cheftrainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker bis Sommer 2024 bekanntgegeben.

Sturm-Coach Christian Ilzer hat seinen Vertrag in Graz bis Sommer 2024 verlängert. Der 43-Jährige dockte im Sommer 2020 von der Wiener Austria an und kann nach 44 Partien an der Grazer Seitenlinie auf einen Punkteschnitt von 1,91 verweisen.

Schicker, der ebenfalls bis 2024 verlängerte, arbeitete erst als Chefscout und übernahm schließlich im April 2020 als Geschäftsführer Sport. Unter seiner Führung landete Sturm Erfolgstransfers wie Kelvin Yeboah, Jon Gorenc Stankovic, Jusuf Gazibegovic oder Amadou Dante.

"Wir haben im Vorjahr den Dreijahres-Plan ausgerufen", sagt Sturm-Präsident Christian Jauk zu den Vertragsverlängerungen. "Wir sind weit über den Erwartungen. Und das liegt auch an Christian Ilzer und Andreas Schicker."