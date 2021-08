Red Bull Salzburg offenbar an Supertalent Kevin Paredes dran

Red Bull Salzburg könnte das nächste vielversprechende Talent an Land ziehen. In den USA wird berichtet, dass die Bullen an einer Verpflichtung von Kevin Paredes von D.C. United arbeiten.

Wie gleich mehrere Quellen MLS Multiplex verrieten, will Red Bull Salzburg Kevin Paredes entweder im Sommer oder im Jänner nach Österreich locken.

Der 18-Jährige absolvierte für D.C. United bereits 29 Partien und sammelte dabei vier Scorerpunkte. Paredes kommt dabei vorwiegend im linken Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch auf der anderen Seite agieren.

Paredes besticht durch Tempo und direktes Spiel und wird von MLS-Experten mit Bayern-Star Alphonso Davies verglichen.

Das Scoutingnetzwerk der Bullen dürfte ein genaues Auge auf den US-Markt geworfen haben - erst Anfang Jänner holten die Salzburger Brenden Aaronson aus Philadelphia.