Rapid-Trainer Kühbauer im TV-Interview sauer: "Über 90 Minuten überlegen“

Der SK Rapid musste sich am Sonntag dem SCR Altach auswärts mit 1:2 geschlagen geben. Nach Schlusspfiff zeigte sich Trainer Dietmar Kühbauer verschnupft und brach sogar ein TV-Interview ab.

Zwar ging Rapid in Altach durch Marco Grüll nach 58 Minuten in Führung, die drei Punkte blieben aber trotzdem in Altach. Weil Daniel Nussbaumer (82.) und Atdhe Nuhiu (91.) die Partie spät drehten.

Wenig erfreut präsentierte sich Rapid-Coach Kühbauer im Post-Match-Interview. „Wenn du das Spiel über die gesamte Zeit kontrollierst und die weitaus bessere Mannschaft bist und trotzdem als Verlierer vom Platz gehst, ist es ärgerlich kein Frage. Wir haben den Ball nicht gut genug gespielt, aber ich denke doch, dass sie das Spiel bis zum 1:1 super unter Kontrolle gehabt haben. Immer zu sagen, wir kommen hierher und hauen alles weg – so ist es nicht. Keine Mannschaft in Österreich hat diese Belastung gehabt wie wir im Moment. Da will ich die Spieler nicht in Schutz nehmen, da muss man die Kritik hinnehmen“, so Kühbauer trocken.

Kühbauer: "So ist es halt nicht"

Empfindlich reagierte der 50-Jährige auch auf kritische Nachfragen des Sky-Reporters, ob das Spiel der Hütteldorfer nach vorne nicht etwas minimalistisch sei.

Nach mehreren knappen Antworten erklärte sich Kühbauer: "Ich glaube, ich weiß nicht, haben sie gesehen, dass wir eigentlich über 90 Minuten überlegen waren, sie mit zehn Mann hinten stehen, dass es dann schwierig ist. Wir hätten den einen oder anderen Pass besser spielen können. Wir haben alles versucht. Es ist vielleicht so, dass wir nicht jeden Pass gut gespielt haben. Aber zu sagen minimalistisch, tut mir leid. Wir haben schon neun Spiele gehabt, so viele wie kein anderer.“

Nachsatz: "Immer zu sagen wir fahren da her und schießen alles weg. So ist es halt nicht. Möglicherweise habt ihr nie Fußball gespielt."