"Heiße Phase": Werner Gregoritschs ÖFB-U21-Teamkader

Auf das U21-Nationalteam (JG 2000) wartet beim anstehenden Lehrgang der erste Härtetest auf dem Weg zur UEFA U21 EURO 2023. Am 3. September (18:00 Uhr, live ORF Sport+) trifft die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch im Marienlyst Stadion in Drammen auf Norwegen.

Teamchef Werner Gregoritsch hat sein Aufgebot für die Spiele in Norwegen und gegen Aserbaidschan bekanntgegeben. Dabei vertraut er weiterhin seinem bewährten Personal. Also jenen Spielern, die bereits beim März-Lehrgang in Spanien dabei waren.

Verzichten muss Gregoritsch auf Yusuf Demir, der im Nationalteamkader von Teamchef Franco Foda steht. Ersetzt wird der Neo-Barcelona-Legionär von Thomas Sabitzer (WSG Tirol), der aber bereits im vorangegangenen U21-Jahrgang zu zwei Einsätzen kam. Mit David Affengruber (SK Sturm Graz) beruft Gregoritsch einen Neuen in den Kreis des U21-Teams.



"Es freut mich zu sehen, dass in der Bundesliga immer mehr junge Spieler zum Einsatz kommen und dann auch wirklich aufzeigen. Das ist ein wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung der U21. Auch, dass wir Spieler haben, die bereits im Ausland aktiv sind, hilft uns enorm. Ich denke, dass wir im Kader eine sehr gute Mischung aus defensiver Robustheit und technischer Klasse in der Offensive haben", so Gregoritsch über sein Aufgebot.

Der U21-Kader für die Spiele in Norwegen und gegen Aserbaidschan