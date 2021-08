Bericht: Rapid Wien an Schalke-Talent Can Bozdogan dran

Rapid Wien könnte sich noch einmal im Mittelfeld verstärken: Wie Transfermarkt berichtet, angeln die Hütteldorfer nach Schalke-04-Talent Can Bozdogan.

Die Gespräche zwischen Rapid und Schalke sollen bereits fortgeschritten sein. Konkret geht es um ein Leihgeschäft. Bozdogan steht bei Schalke noch bis Juni 2024 unter Vertrag.

Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler stand in der laufenden Saison für die Königsblauen noch nicht auf dem Feld, absolvierte aber bereits 18 Profi-Partien für Schalke. Zudem durchlief Bozdogan alle DFB-Nachwuchsauswahlen bis zur U20.

Erst im Oktober verlängerte Schalke langfristig mit Bozdogan. "Can Bozdogan gehört zu den größten Mittelfeldtalenten in der Bundesliga. Dass er sich mit voller Überzeugung und ohne zu zögern für eine Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 entschieden hat, ist ein tolles Zeichen für den gesamten Klub. Er ist schon jetzt ein wichtiger Baustein in unserem Kader", so der damalige Sportvorstand Jochen Schneider über das Mittelfeld-Talent.