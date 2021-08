Berater spricht über Rapids Fountas: "Hat sich durch Transferdiskussionen ins Abseits gestellt"

Schon länger liebäugelt Rapid-Stürmer Taxiarchis Fountas mit einem Abschied aus Hütteldorf. Nun äußerten sich sein neuer Berater Max Hagmayr und Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic zur Causa.

Mit fünf Toren in neun Spielen in allen Bewerben startete Taxi Fountas in die neue Saison. Tore, die dem Griechen wieder Türen öffnen könnten. Sein Rapid-Vertrag läuft noch bis Saisonende, für Rapid wäre also ein recht guter Moment, Fountas zu monetarisieren.

Dabei helfen soll Fountas’ neuer Berater Max Hagmayr, der sich bei Sky nun zur Zukunft seines Klienten äußerte. „Transfers sind nie ausgeschlossen. Wir haben noch drei Wochen, aber es ist nicht so, dass ich Taxi anhalte, den Verein zu verlassen“, so Hagmayr, der auch auf die persönliche Situation des 25-Jährigen näher einging.

Berater Hagmayr: "Spieler sind manchmal wie Rennpferde"

„Er hat sich durch die ewigen Transferdiskussionen auch innerhalb der Mannschaft ins Abseits gestellt, wo ich ihm gesagt habe: ‚Du brauchst die Mannschaft, du brauchst die Mitspieler. Versuch wieder mehr auf die Jungs einzugehen, mit ihnen zu spielen, nicht nur egoistisch am Platz zu sein’“, so Hagmayr.

Der Berater weiter: „Bei ihm ist es oft an der Kante zu positiven oder negativen Emotionen. Das ist, was ich immer versuche – aber auch Aufgabe des Trainers und der Mannschaft ist –, ihn in der oberen Hälfte, der positiven Hälfte zu haben. Spieler sind manchmal wie Rennpferde – hypernervös, hypersensibel und das muss man dann in die richtige Richtung bringen.“

Über einen möglichen Fountas-Transfer sprach auch Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic. „Er hat, seit er bei Rapid ist, bewiesen, dass er ein sehr guter Spieler ist und ein sehr wertvoller Spieler sein kann für Rapid. Er ist ein lieber Kerl und verfügt als Grieche über eine gewisse griechische Mentalität. Das ist nichts Negatives, er ist aber sehr schnell heißblütig“, erklärt Barisic.

„Er zeigt auf dem Platz aber immer wieder, dass er im Stande ist, gute Leistungen zu bringen. Ich bin ständig im Austausch mit Max Hagmayr und wir werden uns auch mit der Personalie Taxiarchis Fountas gemeinsam befassen.“