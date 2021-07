SK Rapid - Sparta Prag: Die Champions-League-Qualifikation im Free-TV und Livestream sehen

Für Rapid geht es am heutigen Dienstag in der Champions-League-Quali zuhause gegen Sparta Prag. Wir zeigen euch, wie ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die erste Hürde auf dem Weg in die Königsklasse heißt für Rapid Sparta Prag. Das Hinspiel steigt am heutigen Dienstag um 20:30 Uhr im Allianz Stadion in Wien, das Rückspiel am kommenden Mittwoch um 20:30 Uhr in Prag.

Unterschätzt werden dürfen die Tschechen definitiv nicht. Mit Sturm-Perle Adam Hlozek, Innenverteidiger Ondrej Celustka und David Hancko hat Sparta gleich drei EM-Teilnehmer im Kader.

In der vergangenen Fortuna-Liga-Saison wurde Sparta Prag hinter dem ewigen Rivalen Slavia Vizemeister. "Sie können laufen, wollen und können aber auch Fußball spielen", warnt Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic in der APA. "Wir gehen sicher nicht als Favorit ins Spiel."

SK Rapid gegen Sparta Prag im TV und LIvestream

Das Spiel ist am Dienstagabend im Free-TV auf ORF 1 zu sehen. Die Übertragung beginnt um 20:15, der Ankick erfolgt um 20:30 Uhr. Michael Bacher kommentiert das Spiel gemeinsam mit Helge Payer, im Studio sitzen Moderator Christian Diendorfer und Experte Herbert Prohaska.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© getty Ercan Kara.

Rapid Wien würde in der nächsten Runde auf AS Monaco treffen

Sollte der SK Rapid in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation die Hürde Sparta Prag nehmen, wartet der AS Monaco auf die Hütteldorfer.

AS Monaco, gecoacht von Bayern-Legende Niko Kovac, landete in der abgelaufenen Ligue-1-Saison mit einer talentierten Truppe auf dem dritten Tabellenplatz.

Zu den prominenteren Kaderspielern zählen Innenverteidiger Benoit Badiashile, Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni, Routinier Cesc Fabregas, DFB-Kicker Kevin Volland oder Spielmacher Aleksandr Golovin.

Rapid würde erst auswärts, und dann am 10. August in Wien antreten.