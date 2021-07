Red Bull Salzburg: Stürmer Benjamin Sesko verlängert langfristig

Youngster Benjamin Sesko hat seinen ursprünglich bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig verlängert und bei Serienmeister Red Bull Salzburg einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben.

Sesko kam vor zwei Jahren aus seiner Heimat vom NK Domzale nach Salzburg. Mittlerweile hat der 1,92 Meter große Stürmer seine zweite Saison beim FC Liefering gespielt, ist 18 Jahre alt und hat sich beim Kooperationsklub bewährt.

Mit 21 Toren und sechs Assists in 29 Spielen war er in der vergangenen Saison ein wesentlicher Erfolgsfaktor beim Erreichen des Vizemeistertitels in der zweiten Liga. Darüber hinaus kam der Youngster auch auf einen Bundesliga-Kurzeinsatz gegen den TSV Hartberg.

"Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen des FC Red Bull Salzburg. Die vergangenen beiden Jahre waren sehr wichtig, um mich an den Fußball auf Profi-Ebene zu gewöhnen. Jetzt möchte ich den nächsten Schritt machen, weiß aber, dass ich dafür hart arbeiten und fokussiert bleiben muss", freut sich Sesko über das neue Arbeitspapier.

Sportdirektor Christoph Freund erwartet sich viel: "Die Entwicklung von Benji in den letzten Monaten war richtig stark. Mittlerweile hat er schon zwei A-Teameinsätze für Slowenien absolviert. Auch deshalb sind wir sehr froh, dass wir seinen Vertrag vorzeitig verlängern konnten und ihn bei seinen nächsten Karriereschritten beim FC Red Bull Salzburg bestmöglich unterstützen können. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um sich in den nächsten Jahren zu einem internationalen Klassestürmer zu entwickeln."