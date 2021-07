Offiziell! Ex-Sturm-Kicker Dario Maresic wechselt zum LASK

Die Linzer verstärken sich in der Defensive mit Dario Maresic. Der 21-Jährige wird für ein Jahr vom französischen Erstligisten Stade Reims ausgeliehen. Das Leihgeschäft beinhaltet eine Kaufoption. Für den gebürtigen Grazer ist es nach zwei Jahren in der Ligue 1 die Rückkehr in die heimische Bundesliga.

Die Verpflichtung von Maresic könnte die Türe für LASK-Kapitän Gernot Trauner Richtung Feyenoord Rotterdam öffnen - SPOX berichtete vom Interesse der Niederländer am Samstag exklusiv.

Maresic wurde in der AKA Steiermark ausgebildet und bestritt zwischen 2016 und 2019 82 Einsätze für den SK Sturm Graz. Maresic war auch Teil jener Finalelf, die 2018 den ÖFB-Cup für die "Blackies" gewinnen konnte.

2019 wechselte Maresic für rund drei Millionen Euro zum französischen Erstligisten Stade Reims und sammelte dort gegen Meister LOSC Lille oder PSG wertvolle Erfahrung. In der abgelaufenen Saison kam Maresic für Reims jedoch nur zu neun Einsätzen.

"Wir freuen uns, dass die Leihe von Dario geklappt hat. Er hat für sein junges Alter schon sehr viel Erfahrung gesammelt und kennt die österreichische Fußballlandschaft sehr gut. Er kann verschiedene Positionen in unserem System spielen und wird unserer Mannschaft sicher weiterhelfen", sagt Sportkoordinator Fabian Zöpfl in einer Aussendung der Linzer.

Dario Maresic will "Freude am Fußball wiederfinden"

Maresic freut sich über seine Rückkehr in die Bundesliga: "Es ist schön, wieder in Österreich zu sein. Ich bin überzeugt davon, dass ich beim LASK meine Freude am Fußball wiederfinden werde und uns eine erfolgreiche Saison bevorsteht. Ich kann's kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen und ins Training einzusteigen!"

Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer hat mit dem Neuzugang eine weitere Option in der Defensive zur Verfügung: "Dario ist ein junger und gleichzeitig sehr erfahrener Spieler: Über 80 Einsätze für Sturm, dazu die Auslandserfahrung in einer Top-5-Liga Europas und im U21-Nationalteam. Wir haben seine Fähigkeiten sehr genau analysiert und er hat uns sowohl fußballerisch als auch in den persönlichen Gesprächen sofort überzeugt."