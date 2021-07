Hans Krankl über Yusuf Demirs Wechsel zum FC Barcelona: "Tolle Auszeichnung"

Yusuf Demirs Leihe vom SK Rapid zum FC Barcelona sorgte im österreichischen Fußball für ein kleines Transfer-Beben. Nun äußert sich Rapid-Legende und Ex-Barca-Stürmer Hans Krankl zum Wechsel.

Zwischen 1978 und 1980 stürmte Hans Krankl für den FC Barcelona. Die österreichische Fußball-Legende erzielte starke 44 Tore in 59 Partien für die Katalanen und ist den Fans der Blaugrana noch heute in Erinnerung.

Das muss Demir erst schaffen. Vorerst ist der 18-Jährige für eine Saison an Barca B ausgeliehen, die Kaufoption liegt bei satten zehn Millionen Euro. Damit diese gezogen wird, muss sich der Feintechniker aber erst beweisen. Das darf er in der Vorbereitung sogar beim A-Team des FC Barcelona.

"Herzliche Gratulation an Yusuf Demir! Barcelona holt nur Spieler, von denen man absolut überzeugt ist - das ist eine tolle Auszeichnung für den Jungen und das Beste, was ihm passieren kann", kommentiert Ex-Rapidler Hans Krankl den Sensationstransfer in der Tageszeitung Österreich.

Dennoch bremst Krankl die Erwartungshaltung an das Talent: "Er wird dort sehr viel lernen, im taktischen, spielerischen und menschlichen Bereich. Eines ist aber auch klar: In der ersten Mannschaft hat er (noch) nichts verloren. Demir fehlt die Erfahrung im Männerfußball, war nicht einmal bei Rapid Stammspieler."

Barca sei, wenig überraschend, "eine andere Welt". "Ich kann ihm gar nicht mit Worten beschreiben, wie schön es dort ist", so Krankl. "Die Katalanen werden ihn behutsam aufbauen - und ich seinen Weg weiterhin ganz genau beobachten."