WAC-Talent Tarik Muharemovic im Fokus von LASK und Juventus

WAC-Talent Tarik Muharemovic ist in den Fokus von Top-Klubs im In- und Ausland gerückt. Der WAC will mit dem 18-Jährigen verlängern.

Sechs Bundesliga-Partien absolvierte Tarik Muharemovic für den Wolfsberger AC in der abgelaufenen Saison. International lief der 187 Zentimeter große Innenverteidiger für die U19 von Bosnien-Herzigowina auf.

Dabei lenkte Muharemovic, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, viel Aufmerksamkeit auf sich. Wie die Kronen Zeitung berichtet, bemühen sich prominente Namen wie Juventus Turin, Galatasaray, Besiktas Istanbul, TSG Hoffenheim und der LASK um das Defensiv-Talent.

Der WAC legte dem 18-Jährigen demnach einen neuen Dreijahresvertrag vor. "Ja, das stimmt - all diese Vereine haben sich gemeldet. Und es sind noch viel mehr Klubs, die ihr Interesse bekundet haben. Das Telefon läuft derzeit heiß", sagt Papa Rasim zur Krone.

Trotz großer Konkurrenz ist der WAC aber noch im Rennen: "Der erste Ansprechpartner ist und bleibt immer der WAC, dem Tarik sehr viel zu verdanken hat. Dass Tarik heuer so viele Chancen bekommen hat, ist grandios. Wir müssen uns erst überlegen, ob ein Auslandswechsel so früh schon Sinn macht."