Vardy-Nachfolger: Angelt auch Leicester City nach Patson Daka?

Zahlreiche Klubs interessieren sich für Red-Bull-Salzburg-Tormaschine Patson Daka. Auf dieser Liste soll nun auch Premier-League-Klub Leicester City stehen.

Wie der Mirror berichtet, bemüht sich neben Liverpool und dem FC Chelsea auch Leicester City um Patson Daka. Die Idee der Foxes: Der 22-Jährige könnte in die großen Fußstapfen von Jamie Vardy treten, der mittlerweile 34 Jahre alt ist.

Demnach soll Daka für rund 20 Millionen Euro verfügbar sein - eine Summe, die Leicester sehr zusagen soll. Immerhin würde Daka auch einen großen Wiederverkaufswert bieten.

Daka erzielte in 42 Spielen in allen Bewerben 34 Tore und lieferte zwölf Vorlagen. In der Bundesliga traf Daka in 28 Partien 27 Mal - ein Treffer alle 72 Minuten. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2024.

Beraten wird Daka von Stürmer-Legende Frederic Kanoute. Und der gab im April die Marschroute bereits vor. "Ich denke es ist Zeit für eine neue Herausforderung am Ende der Saison. Wir alle glauben, dass es Zeit ist für ihn weiterzuziehen", so Kanoute zu Sky.