SV Ried vermeldet Neuzugänge: Leo Mikic, Nicolas Zdichynec und David Ungar kommen

Die SV Ried verpflichtete am Mittwoch drei Neuzugänge. Stürmer Leo Mikic netzte vergangene Saison fünf Mal und verbuchte elf Vorlagen. Er heuert vom Kapfenberger SV an. Nicolas Zdichynec und David Ungar wechseln ebenfalls zu den Innviertlern.

Trainer Andreas Heraf zeigte sich mit Neuzugang Mikic zufrieden: "Er ist ein junger, dynamischer und hungriger Spieler, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist und bei uns den nächsten Entwicklungsschritt setzen will." Mikic freute sich ebenfalls: "Der Wechsel zur SV Ried ist ein großer Schritt in meiner Karriere. Jeder Spieler wünscht sich, in der obersten Klasse zu spielen. Ried ist ein super Verein mit einer guten Mannschaft."

Die zwei weiteren Transfers: Zdichynec kommt aus der zweiten Mannschaft der Admira, Ungar spielte zuvor bei Leobendorf. Letzterer wird zunächst an den FAC verliehen.