SK Rapid Wien: Neue Interessenten an Ercan Kara und Maximilian Ullmann

Dem SK Rapid könnte der Abgang von zwei Leistungsträgern bevorstehen: Bei Stürmer Ercan Kara und Linksverteidiger Maximilan Ullmann kristallisiert sich Interesse anderer Klubs heraus.

Bereits am Donnerstag kündigte Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic an, dass es auf dem Transfer-Sektor etwas Bewegung geben könnte - und zwar Abgabenseitig. Die Kronen Zeitung bringt etwa Angreifer Ercan Kara mit Englands Zweitligist Swansea City in Verbindung. Barisic bestätigt das Gerücht.

Swansea landete in der abgelaufenen Saison auf dem vierten Platz und scheiterte im Playoff am Aufstieg in die Premier League. Kara könnte die Physis auf der Insel entgegen kommen.

Der 25-Jährige erzielte für Rapid in der abgelaufenen Saison in allen Bewerben 20 Tore und bereitete elf weitere Treffer vor.

Und ein weiteres Gerücht geistert durch Hütteldorf. Maximilian Ullmann soll in den Fokus von Arminia Bielefeld gerückt sein. Das berichtet die Neue Westfälische. Sein Vertrag in Hütteldorf läuft nur mehr bis Sommer 2022, der Bundesligist, der dem Abstieg knapp entging, soll mit einem Stammplatz locken.