Österreich vs. Italien: ÖFB-Team im EM-Achtelfinale heute live im TV und Livestream sehen

Österreich trifft am Samstag um 21:00 Uhr im Wembley Stadion (London) im Achtelfinale der Europameisterschaft auf Italien. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker seht.

Die Österreicher um Teamchef Franco Foda landeten durch ein verdientes 1:0 (1:0) gegen die Ukraine mit sechs Punkten auf Platz zwei der Gruppe C, schafften erstmals den Sprung ins Achtelfinale einer EM-Endrunde - und treffen am Samstag (21.00 Uhr) in London auf die Squadra Azzurra.

Italien dominierte Gruppe A, kassierte kein Gegentor und siegte gegen die Türkei mit 3:0, gegen Schweiz mit 3:0 und gegen Wales mit 1:0. Das Team von Roberto Mancini mausert sich immer mehr zum Favoriten: Elf Siege in Serie ohne Gegentor sind schon beeindruckend, mit 30 Spielen in Folge ohne Niederlage aber stellten die Azzurri auch noch ihren Rekord aus den 30er-Jahren unter der Trainer-Legende Vittorio Pozzo ein.

"Italien - das ist ein Wahnsinn. Die haben ewig nicht verloren. Aber auch das wird sich einmal ändern müssen. Das Spiel scheint unmöglich zu gewinnen, aber wir werden uns gezielt vorbereiten und wollen ins Viertelfinale einziehen", sagt Foda im Vorfeld.

Mögliche Aufstellungen

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Verratti, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne. - Trainer: Mancini

ÖSTERREICH: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Schlager, Laimer, Grillitsch - Baumgartner, Arnautovic, Sabitzer. - Trainer: Foda

Österreich - Italien im Free-TV und Livestream sehen

Wie gewohnt könnt ihr das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft im ORF im Free-TV verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, der Ankick erfolgt um 21:00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Thomas König. Rainer Pariasek moderiert durch den Abend, die Analysen liefern Herbert Prohaska und Roman Mählich.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

Das ÖFB-Team gegen Italien im Liveticker

Habt ihr keinen Zugang zu Livebildern, könnt ihr das Spiel wie gewohnt im SPOX-Liveticker verfolgen. Bitte hier entlang.

Österreich konnte Achtelfinale nicht verlegen

Keine Verlegung des EM-Achtelfinales: Trotz großer Anstrengungen von Seiten des ÖFB war es nicht möglich, das Spiel von London an einen anderen Austragungsort ohne Ein- und Rückreisebeschränkungen für ÖsterreicherInnen zu verlegen.

Derzeit besteht bei einer Reise nach London Quarantänepflicht für Fans sowohl bei der Ein- als auch bei der Rückreise nach Österreich. Das Außenministerium rät allen Fans dringend davon ab, sich trotzdem auf die Reise zu begeben.

"Es wäre ja der Wahnsinn, wenn unsere Fans nicht dabei sein könnten", monierte Foda vor dem Beschluss. Für Foda stehe zwar immer die Gesundheit an erster Stelle, aber es sei "nicht alltäglich, dass wir ins Achtelfinale kommen", ergänzte er: "Und dann sind fast keine österreichischen Fans im Stadion." Aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hatte Großbritannien seine Regelungen verschärft.

