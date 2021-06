Österreich unterliegt England im EURO-Härtetest nur knapp

Österreichs Nationalmannschaft hat den vorletzten Test vor der EM-Endrunde in Middlesbrough gegen die englische Nationalmannschaft mit 0:1 verloren.

Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Three Lions die bessere Mannschaft, scheiterten aber bei ihren Chancen immer wieder an Österreichs Keeper Daniel Bachmann, der bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft einen stabilen Eindruck hinterließ.

Nach dem Seitenwechsel war aber auch der Watford-Profi beim Treffer von Arsenal-Supertalent Bukayo Saka in der 56. Minute machtlos. In weiterer Folge hatte Österreich bis zum Ende der Begegnung dann aber durchaus Chancen, um den Ausgleich zu erzielen.

In der Nachspielzeit kratzte Leeds-Abwehrspieler Ben White nach einer verunglückten Faustabwehr von Jordan Pickford den anschließenden Schuss von Alessandro Schöpf von der Linie.

Für England steht am Sonntag ab 18 Uhr der letzte EM-Test gegen Rumänien auf dem Programm. Ebenfalls am Sonntagabend wird auch Österreich im Länderspiel gegen die Slowakei das letzte Länderspiel vor der EM-Endrunde bestreiten.