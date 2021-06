Österreich steht im EM-Achtelfinale! Die Stimmen zum Spiel

Österreichs Nationalteam hat mit einem verdienten 1:0-Sieg gegen die Ukraine als Zweiter der Gruppe C das Achtelfinal-Ticket für die Europameisterschaft gebucht, wo am Samstag in London Italien wartet. Die Stimmen zum Spiel.

Insbesondere im ersten Durchgang legte das ÖFB-Team eine starke Leistung hin, ließ der Ukraine kaum Luft zum Atmen, erzielte durch Christoph Baumgartner, der wenig später verletzt ausgewechselt werden musste, das 1:0 (21.) und vergab einige hochkarätige Torchancen - zweimal verpasste Marko Arnautovic das 2:0.

In Halbzeit zwei agierte Österreich passiver und abwartender, die Ukrainer bemühten sich etwas mehr um einen Treffer und kamen auch zu Chancen. Jedoch agierte Tormann Daniel Bachmann stark. Schließlich brachte die Elf von Franco Foda mit einer couragierten und abgebrühten Leistung die Führung über die Ziellinie.

© getty Alaba jubelt mit Baumgartner

Im Achtelfinale wartet auf Österreich nun am Samstag das bisher stark aufspielende Italien.

Die Stimmen zum Spiel

Franco Foda: "Wir waren überzeugt, dass wir es schaffen können. Das ist der Mannschaft eindrucksvoll gelungen. Das war eine fantastische Leistung von jedem einzelnen Spieler. Wir wollten die Fans begeistern. Die Mannschaft war entschlossen, mutig, überzeugt. Es gab ein paar passive Phasen, aber das ist der Hitze geschuldet. Wir waren mit und ohne Ball gut - da gibt es heute wenig auszusetzen. Ich möchte mich bei der Mannschaft und allen ÖFB-Mitarbeitern und Betreuern bedanken. Das war ein Gesamtwerk des ganzen Teams. Ein bisschen kenne ich mich ja aus im Fußball - wir haben am Flügel der Ukrainer Schwächen entdeckt. Dort wollten wir Überzahlsituationen herstellen und das ist aufgegangen. Wir genießen den Moment und den Tag. Italien - das ist ein Wahnsinn. Die haben ewig nicht verloren. Aber auch das wird sich einmal ändern müssen. Das Spiel scheint unmöglich zu gewinnen, aber wir werden uns gezielt vorbereiten und wollen ins Viertelfinale einziehen."

Marko Arnautovic: "Ich bin überglücklich. Wie man sieht, ich kann nicht mehr stehen, so müde bin ich. Ich habe es mir leichter vorgestellt, aber sechs Wochen Verletzungspause spüre ich jetzt. Viele Leute haben an uns gezweifelt, niemand hat geglaubt, dass wir den Aufstieg schaffen. Diese Torchancen muss ich verwandeln, dafür stecke ich Kritik ein. Aber jetzt brauchen wir nicht über meine vergebene Chance reden. Wir haben alle sehr konstant gespielt. Wir haben gewusst, dass das unser Finale ist. Das hat man auf dem Platz gemerkt. Über meine Sperre will ich nicht mehr reden, das interessiert mich gar nicht mehr."

Christoph Baumgartner: "Ich kann es nicht ganz realisieren. Der Schädel brummt mir richtig. Ich habe im Laufe der Minuten immer mehr Druck auf den Kopf bekommen. Ich freue mich für ganz Österreich. Wir haben mit dem ganzen Corona-Dreck eine schwere Zeit gehabt. Genießt den Tag alle gemeinsam! Wir haben Geschichte geschrieben, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Ich bin mir sicher, dass auch die Italiener mit uns zu Kämpfen haben werden."

Florian Grillitsch: "Wir haben immer gesagt, dass wir viel Potenzial haben. Das hat man in Halbzeit eins gesehen, wir haben super gespielt. In der zweiten Halbzeit sind wir unter Druck gekommen, sind aber glücklich, dieses historische Ergebnis geschafft zu haben. Wir waren mit und ohne Ball zu hundert Prozent da. Wir hätten nach dem 1:0 nachlegen können, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Gibt es etwas Schöneres, als so ein Achtelfinale gegen Italien? Jetzt bin ich hinig - jetzt feiern wir ein wenig und fokussieren uns dann voll auf Italien."

Daniel Bachmann: "Wir hätten mit 4:0 in die Halbzeit kommen können, dann haben wir es dreckig zu Ende gespielt. Das Zu-Null-Spielen ist mein Job. Italien ist eine der besten Nationen der Welt, aber wir können es ihnen sehr, sehr schwer machen."

Die Abschluss-Tabelle in Gruppe C