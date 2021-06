ÖFB-Team: Hinteregger und Grillitsch gegen Italien rechtzeitig fit

Gute Nachrichten aus dem ÖFB-Camp: Martin Hinteregger und Florian Grillitsch werden Österreich im Achtelfinale gegen Italien zur Verfügung stehen.

Die große Sorge um die zeitweise angeschlagenen ÖFB-Schlüsselakteure Martin Hinteregger und Florian Grillitsch vor dem historischen Achtelfinal-Duell mit Italien (Samstag, 21:00 Uhr) ist unbegründet.

Beide trainierten am Freitag mit der Mannschaft beim Abschlusstraining in Seefeld. Sowohl Hinteregger als auch Grillitsch laborierten an leichten Adduktorenbeschwerden und trainierten phasenweise nur individuell.

Eintracht-Frankfurt-Abwehrchef Hinteregger wird freilich in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen, Hoffenheim-Legionär Grillitsch dürfte sich nach seinem fantastischen Auftritt gegen die Ukraine in der Mannschaft festgespielt haben.

Nicht mit dabei ist lediglich Valentino Lazaro, der sich schon gegen die Niederlande am Oberschenkel verletzte.