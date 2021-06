Nach Markus Schopps Abschied: Die Trainer-Kandidaten des TSV Hartberg

Markus Schopp verließ den TSV Hartberg und heuerte beim FC Barnsley als neuer Chefcoach an. Dies gaben beide Klubs am Dienstag bekannt. Nun läuft die Suche nach einem Nachfolger.

"Der Wechselwunsch kam sehr überraschend, nachdem wir mit ihm erst vor kurzem verlängert haben und sich die Saisonvorbereitung und Kaderplanung gerade in einer sehr wichtigen und intensiven Phase befindet", erklärte Hartberg-Geschäftsführer Erich Korherr. Schopps Abschied erwischte die Steirer auf dem falschen Fuß.

Mittlerweile befinden sich die Steirer offiziell auf Trainersuche, wie Korherr verkündete: "Den eingeschlagenen Weg werden wir auf jeden Fall fortsetzen. Wir werden auch diese Herausforderung meistern uns jetzt rasch nach einem neuen Trainer umsehen.“

Wie die Kleine Zeitung berichtet, gibt es bereits fünf Trainer-Kandidaten in Hartberg. Die interne Lösung wäre Kurt Russ, der Schopp assitierte. Die weiteren Namen: Philipp Semlic von SV Lafnitz, Klaus Schmidt (früher Admira), Ferdinand Feldhofer und Robert Iberstberger.

Russ ("aus diesem Grund bin ich in Hartberg, ich bin bereit") und Ibertsberger signalisierten bereits Interesse. "Diese Stelle ist für jeden Trainer in Österreich spannend", so Ibertsberger.