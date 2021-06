"Hört sich brutal an": Marko Arnautovic will trotzdem nicht vor Italien erstarren

Am Samstagabend um 21:00 Uhr (hier im Liveticker) geht Österreich als klarer Underdog ins EM-Achtelfinale gegen Italien. Offensiv-Schlüsselspieler Marko Arnautovic will aber nicht in Ehrfurcht erstarren und hat auch keine Angst vor den Abwehr-Kolossen der Italiener.

Elf Siege en suite ohne Gegentor. 30 Partien in Folge ohne Niederlage. Dominanz in Gruppe A mit Siegen gegen die Türkei (3:0), Schweiz (3:0) und Wales (1:0) - die Squadra Azzurra ist gegen Österreich in der klaren Favoritenrolle.

"Es hört sich brutal an, wenn sie seit elf Spielen kein Tor bekommen haben, aber das sollte uns egal sein. Wir sollten unser Spiel durchziehen“, sagt Marko Arnautovic, angesprochen auf den Achtelfinal-Gegner.

Der 32-jährige China-Export zählt zu den Routiniers in der Truppe von Franco Foda, kickte in England, Deutschland, den Niederlanden und auch Italien.

Arnautovic: Italien? "Überragende Weltklasse-Mannschaft"

“Wir spielen gegen eine überragende Weltklasse-Mannschaft. Man muss nur schauen, wo die Spieler überall spielen. Der Trainer ist ein Weltklasse-Trainer. Das zeigen sie am Feld“, weiß Arnautovic deshalb über die Gefahren Bescheid. „Die Statistiken sagen schon alles. Aber es ist ein Spiel, es dauert 90 Minuten und wir brauchen uns nicht zu fürchten.“

Furcht soll es auch nicht vor der bombensicheren Defensive rund um Leonardo Bonucci geben, auch wenn Giorgio Chiellini wohl angeschlagen ausfallen wird. "Was die beiden gemeinsam erreicht haben und wie lange sie schon miteinander spielen, ist schon ein Wahnsinn. Aber auch dazu kann ich nur sagen, dass ich keine Angst habe“, sagt Arnautovic.

Zwischen Sommer 2009 und Sommer 2010 stand Arnautovic für eine Saison bei Inter Mailand unter Vertrag - damals blutjung und ohne notwendige Erfahrung. 55 Minuten absolvierte der 90-fache ÖFB-Team-Spieler für Inter, bevor er sich wieder zurück zu Twente verabschiedete.

Arnautovic: Italien noch immer im Herzen

Groll hegt Arnautovic, der auch die italienische Sprache spricht, aber nicht. Zuletzt kursierten intensive Gerüchte, dass der Wiener sogar nach Italien zurückkehren könnte - der FC Bologna träumt von einer Verpflichtung des Edelzanglers.

"Italien ist immer noch sehr in meinem Herzen. Für mich war das eine schöne Zeit. Leider habe ich nicht viel gespielt, aber ich bin auch verletzt hingekommen. Aber die Erfahrung Italien, Mailand und Inter war sensationell“, sagt Arnautovic, der „nichts anders machen würde“. „Mit der Mannschaft haben wir alles gewonnen, ich war leider nicht am Platz, habe mir aber von außerhalb alles genau angeguckt“, sagt Arnautovic.