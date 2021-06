EURO-Generalprobe: Österreich kann auch die Slowakei nicht knacken

Die österreichische Nationalmannschaft kann auch die Slowakei nicht knacken. Nach torlosen Auftritten gegen Dänemark (0:4), England (0:1) reicht es auch bei der EURO-Generalprobe gegen die Slowaken nur für ein 0:0.

Bei der Generalprobe vor der EM-Endrunde trennten sich die Nationalmannschaften Österreichs und der Slowakei mit einem 0:0.

In der ersten Halbzeit kontrollierte das ÖFB-Team das Geschehen größtenteils, kam aber zu wenigen Chancen, erst nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas offener geführt, erst recht, als dann Marko Arnautovic nach rund einer Stunde eingewechselt wurde und für viel offensiven Akzente sorgte.

Auf der Gegenseite kam aber auch die Slowakei in der zweiten Halbzeit zu einigen Chancen, beide Torhüter mussten letztlich jeweils Top-Leistungen abliefern, um Gegentreffer zu verhindern.

Insgesamt war der Auftritt der Österreicher - vor allem wegen der fehlenden Durchschlagskraft in der Offensive und einigen Unachtsamkeiten in der Defensive - in Hinblick auf die anstehende Europameisterschaft recht dünn.

Arnautovic: "Vielleicht unterbewusst rausgenommen"

"Wir haben in der ersten Halbzeit viel Ballbesitz gehabt, aber nicht in interessanten Räumen. Das müssen wir besser machen. Klar haben wir Chancen gehabt, aber mit dem Ball muss definitiv mehr passieren", zeigte sich Mittelfeldspieler Florian Grillitsch nach Schlusspfiff im ORF-Interview selbstkritisch.

Ein Ruck ging lediglich nach Arnautovics Einwechslung durch die Mannschaft. "Ich habe schon angekündigt, alles für dieses Land zu geben. Es war sehr heiß. Wenn man drei Wochen nicht spielt, bleibt einem die Luft weg. Aber meinen Beinen geht es gut. Leider hat der Gegner viel Glück gehabt. Man hat die EURO auch im Hinterkopf, da kann es unterbewusst sein, dass man sich ein bisschen rausnimmt. Aber es waren genug Chancen im Spiel", analysiert Arnautovic.