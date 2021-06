Blau-Weiß Linz testet Millionen-Stürmer Raphael Dwamena

Blau-Weiß Linz könnte einen prominenten Ersatz für Stürmer Fabian Schubert an Land ziehen: Ex-Austria-Lustenau-Bomber Raphael Dwamena absolviert laut OÖNachrichten ein Probetraining.

Neben Simon Pirkl (Horn), Fabian Windhager (Liefering) und Anteo Fetahu (Landshut) kommt auch Raphael Dwamena zum Probetraining nach Linz.

Der 25-Jährige erzielte für Austria Lustenau in 22 Partien 21 Tore, wechselte in Folge für eine halbe Million Euro zum FC Zürich, wo er ebenfalls 25 Treffer in 56 Partien erzielte. Das bescherte dem Mann aus Ghana (8 Länderspiele, 2 Tore) einen Sechs-Millionen-Euro-Transfer zu La-Liga-Klub UD Levante.

Doch Herzrhythmusstörungen brachten Dwamena außer Tritt. Zuletzt kickte er für Real Saragossa und Vejle BK (Dänemark). Seit Februar ist Dwamena, der auch in der Akademie von Red Bull Salzburg kickte, vereinslos. Nun könnte Dwamena seine Karriere wieder in Linz in Schwung bringen.