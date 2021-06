Blau und Rot! Rapid präsentiert neues PUMA-Trikot

Zum Start der neuen Saison 2021/22 trägt der SK Rapid PUMA. PUMA übernimmt die Ausrüstung der Grün-Weißen für zumindest fünf Jahre. Nun wurde auch das Geheimnis um die neuen Heimtrikots gelüftet.

Naturgemäß ist das Design in den Vereinsfarben Grün und Weiß gehalten, jedoch erstmals um einen Diagonalstreifen ergänzt, der die Gründungsfarben Blau und Rot enthält. Durch das weiße Trikot mit grünen Ärmeln und der blau-roten Diagonale entsteht das Gesamtbild des bekannten Rapid-Balkenmusters und sind zudem erstmals seit der Änderung der Vereinsfarben im Sommer 1906 - also seit 115 Jahren - die Gründungsfarben auch Teil des Heimtrikots.

Das Grundmuster kam in ähnlicher Form bereits in der Meistersaison 1953/54 zum Einsatz, allerdings in einer grünen Variante mit weißem Balken. Eine diesem Trikot nachempfundene Variante folgte ab der Saison 2007/08, in der 2008 ebenfalls ein Meistertitel geholt werden konnte.

"Grün und Weiß sind unsere Vereinsfarben, Blau und Rot die Gründungsfarben, die sich auch im Schriftzug unseres Wappens wiederfinden. Wir stehen für Werte aus Tradition und daher ist es uns Erbe und Gebot zugleich, diese Farben als Teil unserer Identität zu wahren, weshalb sie für den SK Rapid auch unveränderlich sind. Erstmals seit 115 Jahren haben wir in einem Heimtrikot gleich alle vier Farben aufgegriffen, dabei sowohl mit der Einbindung unserer Gründungsfarben wie auch der Diagonale historischen Bezug hergestellt", sagt Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek.

© SK Rapid Wien

© SK Rapid Wien