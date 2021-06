Bericht: RB Leipzig hat Salzburg-Juwele Mergim Berisha und Karim Adeyemi am Radar

Die beiden frisch gebackenen U21-Europameister Mergim Berisha und Karim Adeyemi könnten Red Bull Salzburg im kommenden Sommer-Transferfenster abhanden kommen. Laut Sport Bild soll es Interesse aus der deutschen Bundesliga geben.

Demnach stehen beide RBS-Akteure auf der Wunschliste von RB Leipzig. An Berisha sei zudem auch der FSV Mainz dran. In der vergangenen Saison kam der Deutsche auf 22 Treffer sowie 14 Assists in 42 Pflichtpartien. Bei Adeyemi standen neun Tore und 11 Vorlagen zu Buche - aus 39 Spielen.

Es würde nicht verwundern, wenn bei Salzburg einmal mehr ein Umbruch von statten geht. Trainer Jesse Marsch verabschiedete sich bereits Richtung Partner-Klub RB Leipzig.

Ebenfalls stark gefragt ist Patson Daka. Neben Leipzig haben sich offenbar auch englische Top-Klubs in den Transfer-Poker eingeschaltet. Adeyemi dürfte dahingegen noch zumindest ein Jahr in der Mozartstadt kicken.