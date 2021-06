Angelt Rapid nach ÖFB-Talent Thierno Ballo vom FC Chelsea?

Der SK Rapid könnte einen Spieler mit viel Potenzial verpflichten: Die Hütteldorfer sollen an ÖFB-Legionär Thierno Ballo vom FC Chelsea dran sein.

Wie Reporter Peter Linden berichtet, soll der FC Chelsea an einer Ballo-Leihe Interesse zeigen, um dem 19-jährigen Offensivspieler mehr Spielpraxis zu gewähren. "Er wäre sicher ein interessanter, schneller und wendiger Flügelspieler", wird Sportdirektor Zoran Barisic zitiert.

So soll Barisic bei Österreichs U21-EM-Spiel in Ried nicht nur Jonas Auer, der für die linke Seite ante portas steht, sondern auch Ballo beobachtet haben.

Ballo wechselte im Sommer 2018 von Viktoria Köln in den Nachwuchs des FC Chelsea. In der abgelaufenen Saison erzielte Ballo für die U23 der Blues in 21 Partien sieben Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. Meist kam Ballo dabei im offensiven Mittelfeld zum Einsatz.