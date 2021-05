Wackelt Österreichs wichtiger EURO-Test gegen England?

Österreichs Testspiel gegen England am 2. Juni ist eine wichtige Standortbestimmung für die Europameisterschaft. Neue Corona-Regeln lassen die Partie nun aber wackeln.

Österreichs EM-Vorbereitungsspiel in Middlesbrough droht zu platzen. Denn nun wurden neue Regeln von der österreichischen Regierung für die Einreise aus England verhängt.

Das Vereinigte Königreich gilt wegen der indischen Variante als Risiko-Gebiet - am 1. Juni tritt ein Landeverbot in Österreich in Kraft, die Partie würde am 2. Juni steigen.

Alle Menschen, die aus England einreisen, brauchen nicht nur einen negativen PCR-Test, sondern müssen zehn Tage in Quarantäne.

Man "befindet sich im Hinblick auf das für 2. Juni geplante Testspiel gegen England in Middlesbrough bereits in engem Austausch mit den zuständigen Stellen, um hier eine Sonderregelung zu erwirken", heißt es von der ÖFB-Pressestelle.