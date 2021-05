SK Rapid Wien - WAC: Die Bundesliga heute im TV und Livestream sehen

Die Bundesliga ist zurück. Nach einer knapp zweiwöchigen Pause geht es am Sonntag um 17:00 Uhr in der heimischen Meistergruppe mit der Partie Rapid gegen Wolfsberger AC weiter. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker seht.

Am Sonntag um 17:00 Uhr empfängt der SK Rapid den Wolfsberger AC im Allianz-Stadion. Während die Hütteldorfer den zweiten Platz absichern wollen, geht es für den WAC darum, auf den LASK Boden gut zu machen.

In der Favoritenrolle befindet sich aber ganz klar Rapid - die Grün-Weißen siegten im letzten Aufeinandertreffen in Kärnten mit 8:1 (!), auch die beiden Duelle davor gingen an Rapid.

Rapid vs. WAC: Livestream und TV Übertragung

Um das Aufeinandertreffen zwischen Rapid und dem Wolfsberger AC sehen zu können, wird ein Sky-Abo benötigt.

Der Pay-TV-Sender überträgt die Vorberichterstattungen ab 16.30 Uhr, das Duell Rapid - WAC steigt anschließend ab 17:00 Uhr. Das Match seht ihr auf Sky Sport Austria 1 bzw. Sky Sport Austria 1 HD.

Rapid gegen WAC im Liveticker

Für all jene, die kein Sky-Abo haben, gibt es den umfassenden und stets aktuellen SPOX-Liveticker. Bitte hier entlang

© getty Ercan Kara.

Die Tabelle der Bundesliga-Meistergruppe

# Verein Spiele +/- Pkt. 1. Red Bull Salzburg 28 50 39 2. Rapid Wien 28 27 33 3. Sturm Graz 28 14 27 4. LASK 28 16 26 5. Wolfsberger AC 28 -5 23 6. WSG Tirol 28 -2 21

Ex-Rapidler Stangl wechselt zu Wehen Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden hat den ehemaligen Rapid-Kicker Stefan Stangl verpflichtet. Der 29-jährige Linksverteidiger wechselt zur neuen Spielzeit vom Ligakonkurrenten Türkgücü München zum SVWW und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Der 29-Jährige absolvierte in der laufenden Saison für Türkgücü 16 Partien in der 3. Liga. Wehen Wiesbaden liegt in der Tabelle neun Zähler vor den Münchnern.

"Stefan Stangl ist ein sehr zweikampfstarker Linkverteidiger, der außerdem über hohe Qualitäten im Aufbau- und Übergangsspiel besitzt", freut sich SVWW-Sportdirektor Christian Hock.