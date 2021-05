Red Bull Salzburg integriert Stürmer Junior Adamu

Junior Adamu hat sich bei seiner Leihe beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen erfolgreich für einen Kaderplatz bei Red Bull Salzburg empfohlen.

Junior Adamu erhält seine Chance beim FC Red Bull Salzburg und wird fixer Bestandteil unter Trainer Matthias Jaissle.

Adamu, der für Liefering 26 Tore und elf Vorlagen in 49 Partien lieferte, kickte seit Jänner leihweise für den FC St. Gallen. In 18 Partien gelangen dem 19-Jährigen acht Tore. In der Schweizer Super League traf Adamu alle 146 Minuten.

"Junior hat im letzten halben Jahr beim FC St. Gallen sehr starke Leistungen geboten, acht Tore erzielt und richtig gut gespielt. Es war eine super Leihe für alle Seiten, und wir freuen uns, dass er in der neuen Saison beim FC Red Bull Salzburg im Kader stehen wird", erklärt Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund.