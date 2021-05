Rapid Wien und Sturm Graz siegen - Hütteldorfer sind Vizemeister

Rapid Wien hat das Fernduell um die Vizemeisterschaft für sich entschieden. Sowohl die Hütteldorfer als auch der SK Sturm siegten - damit dürfen die Wiener in der Champions-League-Qualifikation antreten.

Während der SK Sturm mit 3:1 beim WAC gewinnen konnte (Dejan Joveljic, Jonathan Scherzer (Eigentor) und Kelvin Yeboah (2x) erzielten die Treffer), siegte der SK Rapid mit 3:0 gegen den LASK - Taxi Fountas und Christoph Knasmüllner (2x) trafen. Damit geht die Vizemeisterschaft und Champions-League-Qualifikation an den SK Rapid.

Beide Vereine belegen in der Bundesliga Platz zwei und drei, die bessere Tordifferenz entschied zugunsten der Hütteldorfer. Rapid darf nun in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation einsteigen. Im Liga-Zweig drohen Rapid aber ziemlich schwere Gegner.

Schon zum Auftakt warten Celtic Glasgow oder Sparta Prag. Auch Roger Schmidts PSV Eindhoven könnte nach Wien kommen - dafür müsste aber Manchester United das Europa-League-Finale gegen Villarreal versemmeln.

Sollte der Champions-League-Traum in der zweiten Runde Platzen, geht es immer noch in der Europa-League-Qualifikation weiter. Scheitert Vizemeister Rapid dort, geht es im Coference-League-Playoff weiter - eine Gruppenphase ist also nicht garantiert.

Paradoxerweise bietet Platz drei für Sturm mehr finanzielle Sicherheit, denn der Bundesliga-Dritte steigt im Europa-League-Playoff ein und hat einen Fixplatz in der Conference League in der Tasche - der bringt zumindest drei Millionen Euro. Dafür gibt es keine Chance auf die mit 15 Millionen Euro dotierte Königsklasse.

Die Tabelle der Meistergruppe

# Team Spiele +/- Pkt. 1 RB Salzburg 32 61 51 2 Rapid Wien 32 24 36 3 Sturm Graz 32 18 36 4 LASK 32 14 30 5 Wolfsberger AC 32 -10 27 6 WSG Tirol 32 -7 23