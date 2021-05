Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer jubelt: "In dieser Meisterschaft sind wir Meister“

Am Samstag sicherte sich der SK Rapid im Fernduell mit Sturm Graz die Vizemeisterschaft. Nach Schlusspfiff sprach Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer vom Meistertitel.

Mit 3:0 schoss Rapid den LASK am letzten Spieltag aus dem eigenen Stadion. Der SK Sturm siegte mit 3:1 beim WAC - wegen der besseren Tordifferenz dürfen sich schließlich die Wiener über Platz zwei freuen.

Kühbauer fiel nach Schlusspfiff ein Stein vom Herzen - immerhin "bettelte" Rapid darum, die Champions-League-Qualifikation noch im Saison-Finish aus der Hand zu geben. In den letzten vier Spielen setzte es drei Niederlagen.

"Wir haben wieder Zweiter werden müssen und haben das verdient geschafft. Salzburg ist leider im Moment in einer anderen Liga", jubelte Kühbauer anschließend bei Sky.

"Ich bin wirklich stolz auf dieses Team. Ich habe es im letzten Jahr schon gesagt. Meine Meinung ist auch in diesem Jahr nicht anders: Meister sind auch wir geworden. Zwar nur Vizemeister, aber in Wahrheit ist es so, dass wir gegen die Mannschaften, die auf unserem Niveau sind, heuer ein sehr gutes Niveau bewiesen haben. Bei Salzburg ist es eigentlich fast schwerer, dass sie nicht Meister werden. Es ist wieder so gewesen, dass man nur Zweiter werden kann. In dieser Meisterschaft sind wir wieder Meister."

Der Druck, Zweiter zu werden, sei ganz bei Rapid gelegen, erklärt Kühbauer - "zumindest von den Medien her". "Ich denke doch, dass die Mannschaft was zu feiern hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Zweiter werden. Es sind sehr gute Mannschaften in der Liga. Trotzdem haben es meine Jungs wirklich gut gemacht. Ich kann sie jetzt nicht ewig loben, aber sie haben sehr vieles gut gemacht", so Kühbauer, der mit seiner Truppe nun in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation einsteigt.

