Peter Stöger über Gespräch mit 1. FC Köln: "Liga-Zugehörigkeit ist für mich kein Problem"

Peter Stöger dürfte vor einem Comeback beim 1. FC Köln stehen. Der Österreicher spricht bereits recht offen über seine Gespräche mit seinem Ex-Klub.

Ein positiver Coronavirus-Test verhinderte persönliche Gespräche zwischen Stöger und Verantwortlichen des 1. FC Köln in Wien. Diese wurden nun virtuell nachgeholt.

"Es war ein sehr angenehmes Gespräch", sagt der Wiener nach einem Termin mit Kölns Geschäftsführern Horst Heldt und Alexander Wehrle der Bild. "Wir haben grundsätzliche Dinge besprochen. Alles, was den Sport betrifft, den Kader und das Trainerteam. Und auch die Zielsetzung. Die Liga-Zugehörigkeit ist für mich kein Problem."

Stöger kündigte bereits vor einigen Wochen seinen Abschied von der Wiener Austria an und schlug eine Vertragsverlängerung in Favoriten aus. Der 55-Jährige werkte schon zwischen 2013 und 2017 in Köln. Nach 168 Partien als Chefcoach kann Stöger auf einen Punkteschnitt von 1,40 verweisen.

In der Bundesliga liegt der Traditionsverein auf dem 16. Platz (Relegationsplatz) - auf einen direkten Abstiegsrang, den aktuell Hertha BSC belegt, liegen nur drei Zähler.