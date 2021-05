ÖFB-Team: Franco Foda fixiert 26 Spieler umfassenden EURO-Kader

Teamchef Franco Foda hat am Montag seinen 26-Mann-Kader für die Vorbereitung auf die UEFA EURO 2020 nominiert. Heinz Lindner, Phillipp Mwene, Husein Balic und Adrian Grbic rücken auf die Abrufliste.

"Wir haben im Trainerteam in den letzten Tagen viel über die Personalien diskutiert. Wir hatten uns im Vorfeld darauf festgelegt, mit 26 Spielern in die Vorbereitung zu gehen. Es war eine schwierige Entscheidung, vor allem was den menschlichen Aspekt betrifft. Ich habe mit den vier Spielern persönlich gesprochen und ihnen die Entscheidung mitgeteilt. Für alle Spieler im erweiterten Kader gilt es, bereit zu sein, alle sind wichtig für unsere Mannschaft", so Teamchef Franco Foda in einer Aussendung.

Die Spieler werden am Nachmittag des 27. Mai im AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf eintreffen, der Trainingsbetrieb startet am 28. Mai. Am 1. Juni hebt der ÖFB-Tross Richtung Middlesbrough ab, wo am 2. Juni um 21.00 Uhr ein Testspiel gegen England angesetzt ist. Anschließend geht es für das Nationalteam nach Wien, um sich auf den letzten Härtetest vor der EURO am 6. Juni um 17.30 Uhr im Ernst-Happel-Stadion gegen die Slowakei vorzubereiten. Das Team Base Camp in Seefeld wird am 8. Juni bezogen.

Österreichs EURO-Kader im Überblick



TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Alexander SCHLAGER (LASK)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD: Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER), Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach/GER), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER), Louis SCHAUB (FC Luzern/SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER)

STURM: Marko ARNAUTOVIC (Shanghai Port/CHN), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER)