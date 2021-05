"Kotzt mich an": Austria-Trainer Peter Stöger sauer auf Wechselspieler

Trotz 2:0-Führung musste die Wiener Austria eine empfindliche 2:3-Niederlage gegen die SV Ried einstecken. Nach Schlusspfiff zeigte sich Trainer Peter Stöger ziemlich sauer.

Bis Minute 79 führten die Veilchen komfortabel mit 2:0 in Ried, doch dann ging alles ganz schnell und am Ende stand ein 2:3 auf der Ergebnistafel. Damit gaben die Veilchen im Europacup-Playoff das Heimrecht an den TSV Hartberg ab.

"Wenn die Kollegen 65 Minuten rennen, dass man nur mehr das Weiße in den Augen sieht und dann andere glauben, sie können versuchen, dass sie selbst gut ausschauen, das geht einfach nicht", ärgerte sich Stöger bei Sky über seine Wechselspieler.

Marco Djuricin, Manprit Sarkaria, Dominik Fitz, Eric Martel und Georg Teigl wurden eingewechselt. "Wir haben geglaubt die Partie ohne den nötigen Aufwand fertigspielen zu können. Das ist extrem ärgerlich, wenn manche Spieler bereit sind nicht ans Maximum zu gehen. Dafür sind wir zurecht bestraft worden. Es war wieder so, dass wir 20 Minuten das Gesicht gezeigt haben, das wir nicht sehen wollen. Da war sehr wenig Mannschaftsgeist da", so Stöger.

Das Heimrecht im Play-Off liegt nun bei den Hartbergern. Zwar sei die Aufgabe für Stöger "trotzdem machbar", dafür müsse man aber "an die Grenze gehen". Und was Stöger wirklich sauer aufstößt: "Wir hätten den Fans wirklich gerne die Möglichkeit gegeben ins Stadion zu kommen, die so treu zum Verein stehen. Das kotzt mich wirklich an!"