England vs. Österreich: Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bevor die Europameisterschaft startet, steigt für Österreich am Mittwoch die Generalprobe gegen England. Wie ihr das freundschaftliche Länderspiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bevor Österreich am 13. Juni gegen Nordmazedonien in Gruppe C in die Europameisterschaft startet, wartet in Middlesbrough gegen England am Mittwoch um 21:00 Uhr ein echter Härtetest.

Mit Harry Kane, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Phil Foden & Co. kann Teamchef Gareth Southgate auf hervorragendes Spielermaterial zurückgreifen. Die Engländer treffen bei der EURO in Gruppe D als klarer Favorit auf Tschechien, Kroatien und Schottland.

Für Österreich gab es in jüngerer Vergangenheit gegen die Three Lions nichts zu holen. Die beiden vergangenen Duelle 2007 und 2005 endeten mit 0:1, im September 2004 holte das ÖFB-Team zumindest ein 2:2, Roland Kollmann und Andreas Ivanschitz trafen für Österreich, Frank Lampard und Steven Gerrard für England.

© getty ÖFB-Teamchef Franco Foda

England - Österreich im Free-TV und Livestream sehen

Wie gewohnt könnt ihr das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft im ORF im Free-TV verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 20:15, der Ankick erfolgt um 21:00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Boris Kastner-Jirka, Rainer Pariasek leitet die Moderation und die Analysen kommen von Herbert Prohaska und Roman Mählich.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

Alternativ zum ORF überträgt auch DAZN Österreich gegen England im Livestream: Max Gross kommentiert das Spiel.

Der Streamingdienst ist eigentlich nur mit einem bestehenden Abo zu empfangen, wenn Ihr kein solches habt, könnt Ihr das Spiel dennoch im Livestream verfolgen - und das sogar kostenlos.

DAZN lässt Neukunden sein Angebot 30 Tage lang kostenlos testen. Wenn Ihr heute noch rechtzeitig vor Spielbeginn auf der Homepage ein Konto erstellt und Euch registriert, könnt Ihr DAZN die nächsten 30 Tage lang kostenlos sehen. Mit diesem Schritt habt Ihr nicht automatisch ein Abo abgeschlossen, da Ihr die Vereinbarung vor Ablauf des Probemonats kündigen könnt.

Habt Ihr Gefallen an DAZN gefunden, könnt Ihr entweder ein jederzeit kündbares Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (einmalig 119,99 Euro) abschließen.

Aufgepasst: Zur kommenden Saison ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos dazu findet Ihr hier! Auch in dem ab August geltenden Angebot wird es wieder einen kostenlosen Probemonat geben.

DAZN zeigt zahlreiche Sportarten - unter anderem Fußball (Champions League, Europa League, Nations League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NFL, NBA, NHL und MLB) sowie Tennis, Darts und Motorsport.

England gegen das ÖFB-Team im Liveticker

Habt ihr keinen Zugang zu Livebildern, könnt ihr das Spiel wie gewohnt im SPOX-Liveticker verfolgen. Bitte hier entlang.

Österreich gegen England ohne Arnautovic und Lazaro

Österreich wird am Mittwoch noch auf Marko Arnautovic verzichten - eine Vorsichtsmaßnahme. Das erklärte Teamarzt Michael Fiedler am Sonntagvormittag im ÖFB-Camp in Bad Tatzmannsdorf.

Arnautovic laboriert noch an den Nachwirkungen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. "Wir nehmen seine Muskelverletzung ernst und sind auf einem guten Weg", sagte Fiedler. "Aber wir werden das England-Spiel auf jeden Fall abwarten und keine Verletzung riskieren."

Ebenfalls nicht mit dabei ist Valentino Lazaro. Der 25-Jährige müsste aufgrund eines Auslandsaufenthalts zu Trainingszwecken im Vorfeld des Teamcamps bei der Einreise in England eine mehrtägige Quarantäne antreten.

Auch Karim Onisiwo dürfte gegen die Engländer noch ausfallen. Stefan Ilsanker ist noch verkühlt.

Österreich - England: Mögliche Aufstellungen

England: Pope - Chilwell, Maguire, Stones, Walker - Rice, Henderson, Mount - Sterling, Foden, Kane;

Österreich: Schlager - Lainer, Hinteregger, Dragovic, Ulmer - Schlager, Baumgartlinger, Grillitsch - Alaba, Sabitzer - Kalajdzic;