De Boer über Arnautovic: "Hätte mehr aus seinem Talent machen können"

Am 17. Juni trifft das ÖFB-Team in Amsterdam auf EM-Gruppengegner Niederlande. Vorab spricht Bondscoach Frank de Boer über die Auswahl von Franco Foda.

Im Rahmen einer Pressekonferenz warnte Niederlande-Cheftrainer Frank de Boer vor dem österreichischen Nationalteam.

"Die Österreicher haben die EM-Teilnahme verdient. Das ist eine gute Mannschaft, praktisch alle vom Kader spielen in der deutschen Bundesliga, also in einer sehr guten Liga", erklärt der ehemalige Ajax- und Inter-Trainer, der sich als Spieler bei Ajax und Barca zur Legende machte.

Lob gab es von De Boer für David Alaba und das Kollektiv der Österreicher. Und auch zu China-Legionär Marko Arnautovic fand der 50-Jährige Worte: "Er ist ein fantastischer Spieler, aber mit Höhen und Tiefen", so De Boer, der Ähnlichkeit zu Zlatan Ibrahimovic ortet.

"Er ist auch stark, groß, schnell, hat eine gute Technik und kann Tore schießen. Aber dann denkt man sich: 'Hey, warum zeigst du das nicht in jedem Match?' Er hätte mehr aus seinem Talent machen können, aber es ist seine Karriere. Wenn er damit zufrieden ist, ist es gut." Dennoch sei Arnautovic ein "großartiger Spieler".

Auf solche kann De Boer auch selbst setzen. Mit Matthijs De Ligt (Juventus), Frenkie De Jong (FC Barcelona), Georginio Wijnaldum (FC Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United) oder Mephis Depay (Lyon) verfügt De Boer über Talent en masse. Zittern muss er jedoch um Liverpool-Abwehrchef Virgil van Dijk, der noch an seiner Knieverletzung laboriert.