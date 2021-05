Austria Wien: Markus Kraetschmer vor dem Aus

Der Vertrag von Austria Wiens AG-Vorstand Markus Kraetschmer wird nicht verlängert. Das wurde bei einer Aufsichtsratssitzung am Dienstagabend beschlossen, berichtet der Kurier.

Kraetschmers Vertrag läuft am 30. Juni aus. Seit 1997 ist Kraetschmer bereits für die Veilchen tätig - zuletzt geriet er ob der finanziell fatalen Situation mehr und mehr in die Kritik.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wie es mit Kraetschmer bei der Austria in der neugegründeten Marketing-GmbH weitergeht, ist noch unklar - dort könnte er seine Funktion behalten. Das wird aber wohl an die Zukunft von Partner Insignia geknüft sein - das Unternehmen überwies noch kein Geld an Austria-Konten.