Admira trennt sich von Franz Wohlfahrt - Marcel Ketelaer neuer Sportdirektor

Der FC Admira beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Franz Wohlfahrt als Geschäftsführer Sport und installiert Marcel Ketelaer als neuen Sportdirektor.

Dies ist das Ergebnis "intensiver Gespräche der Vereinsführung unter Mithilfe von Jochen Seuling, Flyeralarms Head of Strategie und Entwicklung, der für eine engere Verzahnung zwischen dem FC Flyeralarm Admira und den Würzburger Kickers sorgen soll", heißt es in einer Aussendung der Admira. Beide Vereine wollen "in Zukunft noch mehr die Ausbildung von Akademiespielern und den nachhaltigen Einbau von jungen Talenten forcieren".

Der 43-jährige Ketelaer war bis August 2020 bei SKN St. Pölten als Sportkoordinator beschäftigt. In seiner aktiven Zeit kickte der Deutsche u.a. bei Mönchengladbach, HSV, 1. FC Nürnberg, Rapid Wien und FC Pasching.

Nach dem Ende seiner Profi-Karriere im Sommer 2013 fungierte Ketelaer als Trainer bei Blau-Weiß Linz sowie Vorwärts Steyr und war in St. Pölten seit 2017 auch als Individualtrainer sowie Assistenztrainer unter den ehemaligen Admira-Trainern Oliver Lederer und Dietmar Kühbauer tätig.

Ketelaer: will "erfolgreiche Zeit erleben"

"Ich freue mich unheimlich, ab sofort beim FC Flyeralarm Admira zu sein. Ich kann es kaum erwarten, meine Ideen und Gedanken einzubringen und einen Teil dazu beizutragen, dass wir alle eine erfolgreiche Zeit erleben", erklärt Ketelaer, der am kommenden Montag seinen ersten Arbeitstag in der Südstadt absolviert.

Gleichzeitig bedankt sich die Admira bei Franz Wohlfahrt: "Franz kam in einer schwierigen Phase zum Verein und hat uns sofort weitergeholfen. Mit ihm hat der Klub das große Ziel Klassenerhalt mit sechs Punkten Vorsprung eindeutig erreicht. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Glück bei seinen neuen Projekten."