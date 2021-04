Taxiarchis Fountas: Arnautovic-Alternative für den FC Bologna?

Nachdem es zuletzt um Taxiarchis Fountas still wurde, sind in Italien wieder Transfergerüchte um den Rapid-Stürmer aufgetaucht. Der FC Bologna soll noch immer Interesse an dem Griechen zeigen.

Serie-A-Klub Bologna sucht für den kommenden Sommer dringend kompetente Verstärkung für die Offensive.

Zuletzt geisterten durch italienische Medien die beiden prominenten Namen Marko Arnautovic (Shanghai Port) und Erik Lamela (Tottenham).

In diese Liste reiht sich nun auch Rapid-Angreifer Fountas.

Wie Tuttomercatoweb mit Berufung auf Gazzetta dello Sport berichtet, interessiert sich der FC Bologna für Fountas. Schon lange soll Bologna den 25-Jährigen beobachten.

Demnach galten Rapids Foderungen lange als zu hoch - sollten diese im Sommer gesenkt werden, könnten sich beide Klubs wieder annähern. Fountas' Vertrag in Hütteldorf läuft nur noch bis Sommer 2022.

Mit sieben Ligatoren in 16 Partien zeigte sich Fountas in der laufenden Saison nicht mehr so treffsicher wie zuvor.

Wunschstürmer Nummer eins soll in Bologna weiterhin Arnautovic bleiben. Fountas könnte zur Alternative werden.