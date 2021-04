SK Rapid Wien - Red Bull Salzburg: Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker sehen

Das Spitzenspiel steht auf dem Programm. Am heutigen Sonntag begegnen sich Verfolger SK Rapid Wien und Tabellenführer Red Bull Salzburg. SPOX verrät, wo es den Kracher im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Beim 8:1-Auswärtssieg in Wolfsberg präsentierten sich die Hütteldorfer in Topform.

"Ich will im nächsten Spiel so weitermachen und auch wieder drei Punkte holen. Wir sind alle eine Mannschaft. Jetzt sind alle glücklich und lachen. Ich will dieses Jahr mit Rapid Meister werden", betonte Matchwinner Taxiarchis Fountas nach seinem Hattrick in Kärntnen.

Salzburg gewann am vergangenen Wochenende mit 3:1 gegen den SK Sturm. Dabei erzielte Patson Daka einen Hattrick und schrieb sich somit in die Geschichtsbücher der Bundesliga ein. Die Mozartstädter trennen damit momentan vier Punkte vom grün-weißen Verfolger aus Hütteldorf.

SK Rapid gegen RB Salzburg: Die letzten 10 Duelle

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis So. 21.02.2021 RB Salzburg Rapid Wien 4:2 Mi. 16.12.2020 RB Salzburg Rapid Wien 6:2 So. 08.11.2020 Rapid Wien RB Salzburg 1:1 Mi. 24.06.2020 Rapid Wien RB Salzburg 2:7 Mi. 03.06.2020 RB Salzburg Rapid Wien 2:0 So. 27.10.2019 RB Salzburg Rapid Wien 3:2 Mi. 25.09.2019 Rapid Wien RB Salzburg 1:2 n.V. Fr. 26.07.2019 Rapid Wien RB Salzburg 0:2 Mi. 01.05.2019 RB Salzburg Rapid Wien 2:0 So. 24.02.2019 Rapid Wien RB Salzburg 2:0

Rapid Wien - Red Bull Salzburg live im TV & Livestream

Die diesjährigen Rechte an der österreichischen Bundesliga liegen bei Sky. Das Topspiel zwischen Rapid und Salzburg geht heute ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 bzw. Sky Sport Austria HD 1. Kommentiert wird das Spiel von Otto Rosenauer. Zuvor gibt es auf dem Sender entsprechende Vorberichte zum Match.

SCR vs. RBS im Liveticker

All jene, die kein Sky-Abo besitzen, hält unser SPOX-Liveticker auf dem aktuellsten Stand. Bitte hier entlang.

Leipzig steigt ins Rennen um Patson Daka ein

Wiederholt sich das alte Spiel? Wie die Bild Zeitung berichtet, beschäftigt sich RB Leipzig mit einer Verpflichtung von Red-Bull-Salzburg-Tormaschine Patson Daka.

Leipzigs Interesse an dem 22-jährigen Stürmer aus Sambia überrascht nicht - Daka erzielte in der laufenden Bundesliga-Saison 23 Tore in 19 Partien (ein Treffer alle 59 Minuten) - auch im Cup traf er fünf Mal in fünf Spielen.

Barisic: "Salzburg müsste eigentlich in Badeschlapfen Meister werden"

Für Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic ist vor dem Spitzenspiel die Favoritenrolle klar verteilt. "Die Salzburger müssten, gemessen an der wirtschaftlichen Übermacht zu allen anderen Clubs, eigentlich in Badeschlapfen Meister werden", so Barisic.

Für Rapid ist das Duell gegen Red Bull Salzburg nun eine "Standortbestimmung". "Wir haben die Gelegenheit zu sehen, wo wir stehen." In den letzten zehn Duellen siegte Salzburg acht Mal - einmal endete die Partie Unentschieden. Der letzte Sieg datiert vom 24. Februar 2019.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag