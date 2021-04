Salzburg-Tormaschine Patson Daka schreibt mit Hattrick Bundesliga-Geschichte

Patson Daka trug sich beim 3:1-Sieg von Red Bull Salzburg gegen den SK Sturm Graz mit einem Hattrick (3., 5., 11.) in die Geschichtsbücher der Bundesliga ein. Der sambische Nationalkicker erzielte innerhalb der ersten elf Spielminuten drei Tore - damit gelang ihm der früheste Liga-Triplepack aller Zeiten.

Zusätzlich trug sich Daka in die Liste der am schnellsten erzielten Hattricks. Dort reichte es allerdings "nur" zu Platz drei. Goleador Hans Krankl erzielte 1977 beim 11:1-Erfolg von Rapid gegen den GAK in lediglich drei Minuten drei Treffer (58., 59., 61.).

Deutschland-Legionär Christopher Trimmel war ebenfalls schneller. Ihm gelang für den SK Rapid ein Hattrick (85., 87., 91.) gegen Austria Klagenfurt und brauchte dafür sechs Minuten.

Gleichauf mit Daka befindet sich Alan auf Platz drei - dieser traf im Jahr 2014 beim 4:2-Sieg der Salzburger "Bullen" über die Austria auch in acht Minuten dreifach (52., 58., 60.).